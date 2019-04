Puma had beste kwartaal ooit

Goedlopende reclamecampagnes en samenwerkingen met beroemdheden als Selena Gomez, Rihanna en Jay-Z deden ook een duit in het zakje. De verkopen liepen op tot ruim 1,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is dat ruim 15 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De operationele winst verbeterde met 27 procent tot 143 miljoen euro.

Ondanks de sterke cijfers, houdt Puma wel vast aan zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar. Volgens topman Bjorn Gulden is er nog veel onzekerheid in de markt, maar hij heeft er nu wel veel vertrouwen in dat Puma aan zijn doelstellingen zal voldoen.