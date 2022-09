Chaos overdrachtstaks compleet: fiscus is ’brutale kopers’ kwijt

Gesponsord

Ondernemer? Kom in actie bij deze 4 veranderingen

Als ondernemer ben je gewend om te gaan met veranderingen. Of je nu net bent gestart of een groeiend bedrijf runt: je moet constant anticiperen, bijsturen en creatief blijven denken. Maar elke verandering kan gevolgen hebben voor je business en belastingzaken. Vier situaties waarin je in actie moet ...