’Chinese interesse voor DAF en bustak VDL’

Evergrande is eigendom van de op twee na rijkste Chinees, Hui Ka-yan. Het bedrijf wil over drie tot vijf jaar concurreren met Tesla op het gebied van elektrisch rijden. Hui begon zijn imperium met investeringen in vastgoed, maar heeft inmiddels ook geld gestoken in de voetballerij en in de zorg. Daarbij heeft hij flink wat schuld opgebouwd, maar het vermogen van de tycoon wordt nog altijd op $37 miljard ingeschat.

Met een overname van DAF, dat sinds 1996 onderdeel is van het Amerikaanse Paccar, en de busdivisie van VDL, zou Evergrande de nodige kennis en kunde in huis halen. Naast de productie van bussen worden door VDL Nedcar in opdracht van BMW ook auto’s in elkaar gezet.

Het is echter niet bekend in hoeverre de bedrijfsonderdelen te koop zijn. Zowel Paccar als VDL wilde niet op de geruchten reageren. Van een aanstaande deal zou volgens de bronnen nog zeker geen sprake zijn.