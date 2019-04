'Philips krikt omzet verder op'

De marktvorsers gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van ruim 4,1 miljard euro, tegen 3,9 miljard euro een jaar terug. Op het gebied van connected care wordt de sterkste groei op eigen kracht voorspeld. Ook bij personal health is waarschijnlijk sprake van een aardige plus. Bij diagnose & behandeling voorzien de kenners een wat lagere groei.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) wordt geraamd op 358 miljoen euro, tegen 344 miljoen euro in het eerste kwartaal vorig jaar. De operationele winstmarge zou uitkomen op 8,7 procent, precies hetzelfde percentage als een jaar terug. Netto houdt Philips waarschijnlijk wel iets minder over. Onder de streep blijft volgens de prognoses 115 miljoen euro over, waar een jaar terug nog 124 miljoen euro winst werd behaald.

Het bedrijf verwacht dit jaar aan zijn eerder geformuleerde doelen te voldoen, zo benadrukte topman Frans van Houten begin deze maand nog in een interview. Philips rekent onder meer op jaarlijks 4 tot 6 procent omzetgroei tegen 2020. Van Houten zei er op te vertrouwen dat het bedrijf die doelstellingen zal halen. Hij wees tevens op de kansen in China, zeker omdat de Chinese bevolking er naar streeft om chronische aandoeningen te behandelen. Verder rekent de topman ook op groei vanuit ziekenhuizen. Die steken de komende tijd meer geld in technologie, waarmee ze uiteindelijk geld kunnen besparen.