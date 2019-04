Staalmaker Tata Steel ziet winst smelten

Er bleef daardoor onder de streep rond $346 miljoen nettowinst over. De omzet dikte wel aan, met 26% vergeleken op jaarbasis. Maar die bleef onder de verwachting van analisten die het staalbedrijf uit Mumbai volgen.

Wel steeg het concern twee plaatsen op de ranglijst met producenten, het is nu de grootste staalmaker van India. Dat kwam ook door zijn overname van Bhushan Steel.

Hierdoor vergrootte de staalreus uit Mumbai zijn landelijke productie, terwijl het de internationale uitrol afbouwde met verkopen.

Uitstel goedkeuring joint venture

Tata Steel Group, dat tot 17 juni moet wachten op goedkeuring van de Europese Commissie voor zijn geplande joint venture in staal met het Duitse Thyssenkrupp, rekent de komende tijd op een forse stijging van de Indiase staalproductie. Dat wordt gesteund door de miljarden aan overheidsinvesteringen uit Delhi.

In de mondiale felle concurrentieslag, Tata Steel is de op negen grootste staalmaker wereldwijd, moest het concern afgelopen kwartaal toeleggen op zijn prijzen.

Tata Steel claimt nog altijd last te hebben van de importheffingen die de VS op Europees en ander staal hebben ingevoerd. De staalprijzen zullen de komende tijd geleidelijk herstellen, aldus het bedrijf.

De omzet van het bedrijf, dat voortkwam uit British Steel en Koninklijke Hoogovens, had groter kunnen uitpakken: in de resultaten neemt Tata Steel uit Mumbai niet langer de resultaten van zijn activiteiten in Zuidoost-Azië mee. Het heeft zijn 70% belang van die smelters al in de etalage staan.

Enthousiasme over groei

Tata Steel volgt met de winstdaling meerdere sectorgenoten in de markt die al jaren met overproductie kampt. Tegelijkertijd wil het dit jaar voor $1 miljard schuld afbouwen.

Het aandeel Tata Steel staat dit jaar ruim 13% in de min op de beurs van Mumbai. Maar analisten zijn erg enthousiast over de groeiplannen van het concern met ook productielocaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk en Noorwegen.

Van alle analisten die het bedrijf volgen, hebben er twintig een koopadvies afgegeven, tegen vijf met een verkoopadvies.

In Europa werken zo’n twintigduizend werknemers bij Tata Steel. In Nederland begon de voorloper van Tata Steel in 1918 en groeide na een serie fusies en overnames uit tot het huidige bedrijf in IJmuiden.

Op woensdag 8 mei opent Tata Steel in IJmuiden een nieuwe opslaghal voor rollen staal met een capaciteit van 50 kiloton. In de hal is een treinperron voor het laden en lossen van staal aangelegd.

