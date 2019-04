Economie VS groeit harder dan voorzien

De grootste economie wereldwijd ging in het eerste kwartaal van dit jaar 3,2% vooruit. Zo kwam naar voren uit de eerste schatting van de Amerikaanse ministerie van Handel. Economen hadden in doorsnee op een toename met 2,5% gerekend. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er sprake van een plus van 2,2%.

De Amerikaanse economie kreeg steun van een sterke handel en de opbouw van voorraden, waardoor een afzwakking van de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen gecompenseerd kon worden. Verder gingen ook de overheidsbestedingen omhoog, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel.

Begin dit jaar waren er nog signalen dat de Amerikaanse economie behoorlijk aan het afzwakken was, waarbij zelfs de vrees voor een recessie de kop opstak op de financiële markten. Inmiddels bleken die zorgen ongegrond en lijkt de Amerikaanse economie goed te draaien, ondanks de wereldwijde handelsspanningen en de afkoelende wereldeconomie.

De ontwikkeling van de Amerikaanse economie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed). Naar verwachting zal de Fed dit jaar het rentewapen op zak blijven houden na vorig jaar nog een aantal renteverhogingen te hebben doorgevoerd.