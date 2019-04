Productie en winst ExxonMobil vallen tegen

De kwartaalwinst kwam met een kleine 2,4 miljard dollar uit op het laagste niveau in drie jaar. De nettowinst daalde 49 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018, een jaar dat uiteindelijk de boeken in ging als de slechtste beursjaargang voor ExxonMobil in bijna veertig jaar.

De raffinagetak van Exxon noteerde een verlies van 256 miljoen dollar. De olieproductiedivisie deed het ook minder dan verwacht. Het oliebedrijf was nog stil over eventuele overnameplannen. Concurrenten Chevron en Occidental zijn in een biedingsstrijd verwikkeld om de overname van Anadarko Petroleum.

Chevron

Chevron kwam ook met cijfers en stelde niet teleur. De olieproductie was conform de verwachtingen van analisten en de van 3,6 miljard naar 2,6 miljard dollar gedaalde nettowinst was hoger dan verwacht.

Vooral in het Permbekken in het westen van de VS werd veel olie geproduceerd. Chevron bereikte al een akkoord met Anadarko en hoopt met de overname van die oliemaatschappij zijn positie in dat zeer olierijke deel van de VS te versterken.