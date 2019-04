Nieuwe cao de Bijenkorf

,,De loonsverhoging geldt voor alle werknemers ongeacht de loonschaal. Maar het hangt uiteindelijk af van de beoordeling hoeveel zij er bij krijgen”, zegt een woordvoerder van het warenhuis.

De nieuwe cao heeft een looptijd tot juli 2019. Volgens de Bijenkorf heeft de korte looptijd te maken met een wijziging in het beoordelingssysteem die wordt doorgevoerd, waardoor er nieuwe regels moeten worden opgesteld.

De FNV heeft niet getekend voor de cao. De vakbond heeft vorige maand nog een eindbod van de Bijenkorf verworpen, omdat een ruime meerderheid van de FNV-leden (80%) niets zag in het voorstel.

De FNV en de Bijenkorf liggen al langer met elkaar in de clinch over de lonen. De vakbond heeft de afgelopen maanden meerdere acties gevoerd om aandacht te vragen voor de situatie van de werknemers.

FNV-bestuurder Linda Vermeulen vindt dat de winkelmedewerkers recht hebben op een fatsoenlijke loonsverhoging, aangezien het maximale basisloon €1750 bruto per maand bedraagt. ,,De oude cao is in juni 2017 verlopen, dus de werknemers hebben al twee jaar geen loonsverhoging gehad. Het is goed dat de medewerkers er in ieder geval iets bij krijgen, maar wij vinden een stevige loonsverhoging op zijn plaats.”