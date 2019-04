'Kleine uitslagen bij opening Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting met kleine uitslagen openen. Wederom buigen beleggers op Wall Street zich over een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote namen als Intel, Amazon, Ford Motor, ExxonMobil en Starbucks. Op macro-economisch gebied kwam een voorlopige raming over de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal die beter uitviel dan verwacht.