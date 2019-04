Garage niet schuldig aan geschorste auto op de weg

Dat overkwam namelijk een man die twee Mercedessen naar de garage had gebracht voor reparaties. De auto’s waren geschorst, maar werden vervolgens geparkeerd op de openbare weg gespot. Daarop deelde de Belastingdienst voor ruim €8600 aan naheffingen en boetes uit. Want ook een parkeerplek aan de weg, telt als de openbare weg. En ook al staat de auto stil, daar mag hij niet staan tijdens een schorsing.

Het gerechtshof van Amsterdam vindt de boetes terecht. En is niet onder de indruk van het verweer van de man. Die levert namelijk eerst bij de rechtbank en later bij het hof verschillende verklaringen af. Eerst zei hij dat de garagehouder wel afwist van de schorsingen, later zei hij dat de reparateur dit wel moest weten omdat de auto’s defect waren

Auto-ambulance

Ook verklaarde de man bij het gerechtshof dat hij de wagens zelf met een auto-ambulance bij de garage had afgezet en dat de garagehouder deze later verplaatst zou hebben naar de openbare weg. Maar dat was weer in strijd met eerdere verklaringen voor de rechtbank. De man vond ook dat zijn financiële situatie te slecht was om de hoge boetes te kunnen dragen. Hij stelde helemaal geen inkomen te hebben. Maar daar was het hof gezien het feit dat hij zes auto’s op zijn naam had staan niet zo van overtuigd.

Al met al vond het hof dat het verhaal van de man te inconsistent was en handhaafde het daarom, net als de rechtbank eerder, de naheffingen en de boetes die de man moest betalen.