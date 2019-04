Aanklacht tegen platform doet bitcoin pijn

Rond middernacht was de prijs van de voornaamste digitale munt zelfs tot $5000 teruggevallen. Beleggers schrokken van het bericht dat de procureur-generaal van New York Bitfinex aanklaagt voor illegale transacties. Het platform wilde zo maskeren dat er voor $850 miljoen aan cryptomunten is verdwenen.

Eerder deze week was de bitcoin nog voor het eerst sinds november boven $5600 gestegen. Ondanks de stevige opmars in de afgelopen maanden heeft de Japanse miljardair en SoftBank-oprichter Masayoshi Son $130 miljoen verloren met zijn beleggingen in bitcoins, zo bleek dinsdag.

