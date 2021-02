Elon Musk: beter om bitcoins te hebben dan dollars en euro’s

Musk verdedigde tijdens een interview op Bloomberg TV de beslissing van Tesla om 1,5 miljard dollar te investeren in bitcoins. „Dit is al avontuurlijk genoeg”, antwoordde Musk op de vraag waarom zijn bedrijf geen geld steekt in de cryptomunt Dogecoin, waar hij vaak over twittert. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s liet begin februari weten „in de nabije toekomst” te beginnen met het accepteren van bitcoins als betalingsmiddel voor auto’s en andere producten.

Bitcoin brak dinsdag voor het eerst door de grens van 50.000 dollar. De opmars van de cryptomunt en andere digitale valuta wordt mede veroorzaakt door grote professionele partijen die de digitale valuta steeds meer accepteren. De aankondiging dat Musk in het digitaal geld investeerde is een van de meest zichtbare recente aanjagers van de waarde van de bitcoin.