Slack meldt miljoenenverlies bij beursgang

New York - Slack heeft zijn plannen ingediend voor zijn langverwachte beursgang. Het bedrijf achter de chatdienst die populair is voor zakelijk gebruik meldde in zijn naar beurstoezichthouder SEC gestuurde plannen een kwartaalverlies van 139 miljoen dollar, een min of meer vergelijkbaar resultaat met een jaar eerder. De omzet steeg in vergelijking met een jaar eerder met 82 procent tot 401 miljoen dollar.