Naspers neemt via ruil belang in Ctrip

Ⓒ DIJKSTRA BV

Kaapstad - Het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers neemt een belang van 5,6 procent in het het Chinese reisplatform Ctrip. Naspers, dat werkt aan een beursgang voor zijn internationale activiteiten in Amsterdam, betaalt niet voor het belang maar ruilt zijn belang in MakeMyTrip.