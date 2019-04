Fiat voor beoogd president-commissaris Besi

Duiven - De aandeelhouders van BE Semiconductor (Besi) hebben ingestemd met de benoeming van Lodewijk Hijmans van den Bergh als nieuw lid van de raad van commissarissen. Hijmans van den Bergh is de beoogde nieuwe president-commissaris van de chiptoeleverancier. Hij volgt in die rol Tom de Waard op die na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering afscheid nam bij Besi.