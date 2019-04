Week lang spitsuur op de beurs

„Het wordt behoorlijk spitsuur”, zegt Koen Bender, eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. Wat bedrijfscijfers betreft kijkt hij vooral uit naar de resultaten van ING, donderdag voor het openen van de Amsterdamse beurs. „Van beleggers krijg ik vaak de vraag of dat aandeel niet wat hoger zou moeten staan. Tegelijkertijd ben ik benieuwd naar de cijfers, de bank heeft het moeilijk met de rentestructuur.”

Shell

Oók op donderdagochtend: de cijfers van Shell over de eerste drie maanden van het jaar. „Op dinsdag komt BP al, dat is een voorproefje”, zegt Bender. Shell weegt zwaar in de AEX, maar Bender maakt zich over die cijfers niet zo druk. „Ze zullen het wel onder controle hebben.”

Tegen de tijd dat ING en Shell hun cijfers naar buiten brengen, is er zowel hier als in de Verenigde Staten een karrevracht aan resultaten naar buiten gekomen. Philips opent de boeken op maandagochtend al, later die dag volgt in Amerika Alphabet, het moederbedrijf van Google. Op dinsdag zijn er niet alleen groei- en werkloosheidscijfers uit de eurozone, maar ook kwartaalcijfers van bedrijven als Apple, McDonald’s, General Electric en General Motors.

Stortvloed

In zo’n stortvloed aan financieel-economisch nieuws is het voor beleggers een kwestie van goed opletten. „De kwartaalcijfers hebben rechtstreeks invloed op de aandelenkoersen”, legt Bender uit. „Daarna ga je zaken combineren: hoe gaat het met alle oliefondsen samen, of met alle autobouwers?” De macrogegevens zorgen voor de onderliggende stemming.

Want wie dacht op woensdag 1 mei te kunnen uitpuffen omdat de handel in Europa dan stilligt, moet toch even oppassen: ’s middags komt het onofficiële banenrapport van salarisverwerker ADP, in de avond is er een nieuw rentebesluit van de Fed.

Masseren

Jerome Powell, de baas van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, zal de rente niet verhogen, denkt Bender. De economie ligt er prima bij, „maar men is afgelopen keer geschrokken van de reactie. En dus zal Powell gaan masseren: de economie is sterk genoeg om heel eventueel, als de data goed blijven en het bij de volgende rentevergadering overwogen zou kunnen worden, een renteverhoging aan te kunnen.”

Dat de Amerikaanse president Trump geld liever zo goed als gratis houdt, en helemaal niet zit te wachten op een renteverhoging, gaat volgens Bender geen rol spelen. „Het is echt aftellen tot het moment dat de discussie over een renteverhoging de kop opsteekt.”

Banenrapport

Vrijdag komt in Amerika ten slotte het o zo belangrijke officiële banenrapport naar buiten, dat ook weer iets zegt over de veerkracht van de economie in de VS. En dan zijn er ondertussen ook nog cijfers geweest van onder meer het geplaagde Volkswagen (donderdag) en (op vrijdag) Air France KLM.

