Weinig beweging op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) een winst van 0,1 procent op 26.476 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 2929 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 8111 punten.

Chipgigant Intel verloor ruim 10 procent na zwakke vooruitzichten voor het tweede kwartaal en de rest van het jaar. Ook Ford stond negatief in de belangstelling. De automaker maakte bekend dat de Amerikaanse justitie het bedrijf onderzoekt vanwege gesjoemel met uitstoot. Wel kwam Ford met cijfers die beter waren dan verwacht, wat voor veel beleggers doorslaggevend bleek. Het aandeel steeg 10 procent.

Olie- en gasbedrijven

Webwinkel Amazon verdubbelde zijn winst naar recordhoogte en kreeg er 1,5 procent bij. Ook maakte het bedrijf bekend het aantal leveringen binnen een dag uit te breiden. Andere winkelketens als Walmart, Target, Costco en Kroger daalden daarop tot 5,1 procent. Koffieketen Starbucks (min 0,4 procent) verhoogde zijn winstverwachtingen voor heel dit jaar.

Olie-en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron openden ook de boeken. ExxonMobil verloor 2,7 procent, Chevron daalde 1,6 procent.

Groei economie VS

Ook onder meer speelgoedfabrikant Mattel (plus 1,9 procent), de maker van verzorgingsproducten Colgate-Palmolive (plus 3,4 procent), American Airlines (plus 1,2 procent), bandenproducent Goodyear (min 2,1 procent), chemieconcern LyondellBasell (min 1,1 procent) en fabrikant van landbouwproducten en voedingsingrediënten Archer Daniels Midland (min 2,6 procent) gaven een kijkje in de boeken.

Volgens een eerste schatting groeide de economie van de Verenigde Staten in de eerste drie maanden van dit jaar met 3,2 procent op jaarbasis. Economen rekenden in doorsnee op een plus van 2,3 procent.

OPEC

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,6 procent tot 62,86 dollar nadat president Donald Trump liet weten met de OPEC te hebben gebeld over de hoge olieprijs. Brent kostte 3,7 procent minder op 71,57 dollar per vat.

De euro was 1,1159 dollar waard, tegen 1,1158 dollar bij het slot van de Europese beurzen.