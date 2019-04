Column: Lage groei productiviteit remt lonen

Jaap van Duijn Ⓒ TLG

Soms vraag je je weleens af wat nu de bedoeling is van alle inspanningen die we in dit aardse bestaan leveren. Meestal hoor je politici zeggen dat we als land ons best moeten doen om zoveel mogelijk werk te scheppen, zodat iedereen die kan werken ook een baan heeft. Vaak wordt ook de economische groei erbij gehaald, want groei betekent meer banen en als het goed is ook meer inkomens, die mensen dan weer kunnen besteden.