Vrouwen trots op beleggingen

Dat blijkt uit de maandelijkse peiling voor de ING BeleggersBarometer. Naast het vertrouwen worden in het onderzoek ook andere onderwerpen gemeten. Voor de peiling in april werd de particuliere beleggers gevraagd of zij zichzelf een goede of middelmatige belegger vinden.

Van de vrouwen vindt 6% zichzelf ’heel goed’ tegenover slechts 1% van de mannen. Bob Homan, hoofd ING Investment Office, moet wel lachen om die uitkomst. „Onze veronderstelling dat mannen zich meer dan vrouwen overschatten bij beleggen blijkt uit dit onderzoek achterhaald. Ook hier zijn de vrouwen geëmancipeerd.” Uit de maandelijkse peiling blijkt ook dat particuliere beleggers volop vertrouwen houden in de markt.

De Barometer is in april twee punten opgelopen naar 124. Daarmee is de dip van eind vorig jaar goedgemaakt. Bob Homan omschrijft de markt sinds januari als een ’een beetje gehate rally’.

„Vorig jaar zijn veel beleggers toch een beetje bang geworden en hebben het herstel van januari en februari gebruikt om uit te stappen. Maar zij hebben wel de groei van de afgelopen maanden gemist,” legt Homan uit.

De oplopende aandelenkoersen trekken vooralsnog geen grote aantallen nieuwe beleggers. Homan: „Noch in Amerika, noch in Europa stroomt er nieuw geld naar de markten.”