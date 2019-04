Ⓒ ANP

Signify’s strategie om als leverancier van traditionele lampen de laatste overlevende producent te zijn, heeft het bedrijf over het eerste kwartaal van dit jaar meevallende resultaten opgeleverd. Na een overname die het bedrijf wil plegen, wil het in de toekomst ook connected verlichting aanbieden die via wifi zonder ’bridge’ kunnen worden bediend.