Wall Street eindigt in het groen

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten nadat lang naar richting werd gezocht. Beleggers verwerkten opnieuw een reeks bedrijfsresultaten van grote namen als Intel, Amazon, Ford, ExxonMobil en Starbucks. Een beter dan verwachte groeiraming voor de Amerikaanse economie gaf ook steun aan het sentiment. De olieprijzen daalden stevig.