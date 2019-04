Fitch bevestigt AAA-rating Nederland

De economische groei was de afgelopen jaren hoger dan vergelijkbare landen, stelt Fitch, maar de groei is aan het vertragen. Vorig jaar kwam die uit op 2,7 procent, dit jaar en volgend jaar wordt dat gemiddeld 1,7 procent, verwacht de kredietbeoordelaar. Onder meer een afnemend consumentenvertrouwen en verdere escalatie van handelsspanningen of een no-dealbrexit vormen risico's voor Nederland.

