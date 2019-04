Altice Europe schrapt aandelen

Altice trekt zogeheten ,,treasury shares'' in, zo heeft het bestuur nu besloten. Het gaat om 685 miljoen aandelen A. De top van Altice kreeg in mei vorig jaar al toestemming van de aandeelhouders om aandelen in te trekken.

