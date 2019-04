Smits: Fransen moeten machtsdenken loslaten

,,Ik heb ervaren dat de Fransen bij Air France-KLM meer denken in termen van machtsoptimalisatie in plaats van winstoptimalisatie. Ik denk dat de groep nog wat kan leren van de verzakelijking die bij ons normaal is.''

Smits zegt dat de enige manier is waarop het luchtvaart kan overleven. ,,Het kan alleen als er een zakelijke benadering komt. Anders blijft het voortdurend misgaan. Ook Ben Smith (Air France-KLM-topman) is ervan overtuigd dat Air France beter moet presteren. Dit kan niet doorgaan, Natuurlijk niet. Ze vinden het zelf ook hoogst vervelend dat KLM vorig jaar 80 procent van het operationeel resultaat leverde. Dat kan je nooit leuk vinden.''