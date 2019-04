Zo deden de koninklijke aandelen het afgelopen jaar

De Nederlandse beurs kent een uitgebreid palet bedrijven die ooit de koninklijke status hebben gekregen. Grote bedrijven als Shell en Ahold (inmiddels Ahold Delhaize), maar ook op de beurs kleinere bedrijven zoals uitgever Brill en Delfts Blauw-maker Porceleyne Fles. Koningsdag is bij uitstek de dag om te kijken hoe die aandelen het afgelopen jaar gepresteerd hebben.

Dat geeft een nogal wisselvallig beeld. De prestaties van de dertien in deze vergelijking meegenomen fondsen lopen op z’n zachtst nogal uiteen (zie graphic hieronder). We leggen het jaar van drie toppers en drie achterblijvers onder de loep.

Gekeken is naar de rendementen sinds Koningsdag 2018, zonder herbelegd dividend. Kan je de graphic niet (goed) zien, klik dan hier.

Top: Air France-KLM (+29,8%)

Je kan niet zeggen dat het een rustig jaar is geweest bij Air France-KLM: hommeles in de top tussen de Fransen en Nederlanders en een nieuwe grootaandeelhouder in de vorm van de Nederlandse staat. Maar voor de belegger in Air France-KLM heeft het niet slecht uitgepakt, die heeft namelijk het best presterende koninklijke aandeel in handen.

Flop: Brill (-31,9%)

Uitgever Brill, dat vooral wetenschappelijke werken uitgeeft, heeft een heel moeilijk 2018 achter de rug. En dat uit zich ook in de flink gedaalde koers. Afgelopen najaar moest het bedrijf een winstwaarschuwing doen, nadat de koers al in een neerwaartse koers zat.

Top: Porceleyne Fles (19,6%)

Een klein aandeel op de lokale markt, met nauwelijks vrije handel. Maar Porceleyne Fles schoot in de loop van 2019 flink omhoog met de beurs. Dankzij de verkoop van pannenmaker BK Cookware en bestekproducent Kempen & Begeer werd er een flinke winst over 2018 gemeld.

Flop: PostNL (-28,1%)

Het gaat erg moeilijk op de postmarkt. We versturen steeds meer brieven, al wordt er steeds meer geld verdiend aan het bezorgen van pakketten. Bij PostNL is het dan ook al een tijdje onrustig. Een aantal jaar geleden ging het over een mogelijke overname door het Belgische Bpost. Dit jaar wil PostNL zelf een slag slaan door concurrent Sandd over te nemen. De vraag is alleen nog of toezichthouder ACM daarmee akkoord wil gaan.

Top: DSM (17%)

Na een dip richting de jaarwisseling is DSM in 2019 een van de beurslievelingetjes. Rond de jaarwisseling stond het aandeel nog rond €70, inmiddels is de koers boven €100 beland. Samen met andere voedselmakers is het koninklijke bedrijf flink in trek.

Flop: Wessanen (-21%)

Wessanen kende een nogal schommelende rit dit jaar. In de zomer stortte het aandeel hard ineen na een flinke winstwaarschuwing. Maar sinds maart is er weer een opleving. Dat komt doordat PAI graag het bedrijf wil overnemen. Hebben we volgend jaar een koninklijk aandeel minder?

