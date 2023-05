Premium Het beste van De Telegraaf

Door forse afschrijving jenever schiet cocktailmaker in het rood Bols betaalt eenmalig de bon voor de borrel

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Huub van Doorne (links) en Frank Cocx in de cocktailbar van distileerder Lucas Bols. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Lucas Bols schoot in haar gebroken boekjaar tot en met maart 2023 flink in het rood. De mondiale distilleerder verloor €16,2 miljoen, waar het vorig jaar nog een batig saldo van €11,8 miljoen noteerde. Een eenmalige afschrijving van €24,1 miljoen op de Nederlandse jenevermerken scheelt een slok op een borrel. Ceo Huub van Doorne en cfo Frank Cocx deert het niet. „Dit is een hobbel die we moeten nemen.”