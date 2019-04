Dit zijn de 10 meest bekende reclamecampagnes

Die zijn op een rij gezet door de Stichting Adverteerdersjury Nederland. Uit een selectie van 49 campagnes heeft de jury 10 gekozen. Op 23 mei worden tijdens een verkiezing niet 1, maar 3 ’winnaars’ gekozen.

Harry Piekema

De supermarktmanager van de Albert Heijn, gespeeld door acteur Harry Piekema, was jarenlang een enorme reclamehit. De campagne liep 10 jaar lang, van 2004 tot en met 2014.

Ik ben Ben

Simpel, maar heel doeltreffend. Met ’Ik ben Ben’ zette de telecomaanbieder zichzelf op de kaart. Hieronder de eerste reclame.

Wie is er niet groot mee geworden?

Wie is er niet groot mee geworden? Met veel bekende Nederlanders maakte Calvé met dit slogan reclame voor pindakaas. Met bijvoorbeeld voetbaltrainer Dick Advocaat.

Even Apeldoorn Bellen

Grote kans dat je het slogan ’Even Apeldoorn Bellen’ wel kent, maar niet weet welk bedrijf er achter schuil gaat. Het gaat om verzekeraar Centraal Beheer, die met de campagne maar liefst drie keer een Gouden Loeki won. De eerste keer was dat voor onderstaande reclame.

Geschikt/Ongeschikt

Wie kan de Koninklijke Landmacht aan? De vraag in al deze spotjes is of iemand geschikt is of ongeschikt. Met soms een verrassende twist. En soms ook niet.

Geen bommetje!

De eerste van twee reclames voor melk in dit lijstje. De kreet ’ik had nog zo gezegd, geen bommetje’ werd iconisch

De witte motor

En nog een melkreclame. Niet van een specifiek bedrijf telkens, maar van de Nederlandse Zuivelorganisatie. Dat is dan wel weer een brancheorganisatie van zuivelproducenten.

Je bent een rund als je met vuurwerk stunt

Een zeer bekend slogan om mensen erop te wijzen wat er allemaal fout kan gaan als je vuurwerk verkeerd gebruikt.

Overigens mag de promotie voor een vuurwerkbril van afgelopen jaarwisseling, door rapper Donnie, er ook zijn.

Sweetie

Met Sweetie, een virtueel 10-jarig Filippijns meisje, ontmaskerde Terre Des Hommes plegers van webcamseks met kinderen.

Zwitserleven gevoel

Het Zwitserleven gevoel werd een soort synoniem voor een lekker pensioen. Met vooral Chris Zegers in de hoofdrol in allerlei tropische oorden.