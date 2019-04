Best gelezen: ’arme’ kinderen Bill Gates

Dat vertelde Melinda Gates, Bills vrouw, in een interview. Voor de meeste mensen is $10 miljoen, omgerekend bijna €9 miljoen, natuurlijk een vermogen. Maar als je bedenkt dat Gates meer dan $100 miljard waard is, is het bedrag maar een schijntje. Het meeste van dat vermogen zit echter in de goededoelenstichting van papa en mama Gates.

De ’worstelingen’ van de kinderen Gates waren afgelopen week het meest gelezen artikel bij De Financiële Telegraaf. Maar ook kleiner leed trok uw aandacht. Dat ging om de dieselheffing, die de overheid al enige tijd wil invoeren.

Door technische problemen bij de Belastingdienst kwam dat er steeds maar niet van. Maar volgend jaar is het dan eindelijk zo ver. Wie een oude en vervuilende diesel rijdt, gaat meer wegenbelasting betalen. Dat komt dan alleen wel in de vorm van twee incasso’s. Want de systemen bij de fiscus kunnen het nog niet aan om alles in één afschrijving doen. Dus krijgen de dieselrijders volgend jaar een ’gewone’ afrekening en daarnaast nog extra voor de dieselheffing.

We willen niet zeggen dat mannen niet in de keuken thuishoren, maar de man in dit verhaal maakte er wel een zooitje van. Ironisch genoeg toen hij probeerde schoon te maken. Bij het schoonmaken van zijn afzuigkap, knoeide hij het middel op zijn aanrecht. De vlekken gingen er niet meer uit. Geluk bij een ongeluk: de verzekeraar moest de schade vergoeden.

