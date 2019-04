Chinezen pakken maker nep-Lego aan

Ook namen de autoriteiten voor ruim €26 miljoen aan producten in beslag.

Het concern zou speelgoed van het Deense bedrijf Lego hebben nagemaakt en in heel China hebben verkocht. ,,In oktober 2018 ontdekte de politie dat bouwblokken van Lepin die te koop werden aangeboden grote gelijkenissen vertoonden met die van Lego'', meldt de politie in miljoenenstad Sjanghai in een verklaring.

Lage prijzen

De bouwsteentjes van dat lokale bedrijf gaan voor veel lagere prijzen over de toonbank dan die van Lego. Ze waren zaterdag nog steeds te koop op online marktplaats Taobao. Chinese consumenten kunnen overigens ook naar echte Lego-winkels. Het Deense bedrijf opende in februari een winkel in hoofdstad Peking en heeft ook twee filialen in Sjanghai.

Buitenlandse bedrijven klagen al langer dat China niet genoeg onderneemt om intellectueel eigendom te beschermen. Producten worden er massaal nagemaakt.