Val van Turkse lira bedreigt Nutella-productie

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Reuters

Ankara - De val van de Turkse lira lijkt afgewend. Sinds de aankondiging van een hoop maatregelen door president Erdogan is de munt fors in waarde gestegen. Maar goed ook, want de val van de munt dreigde ook hier voelbaar te worden. Volgens The Wall Street Journal dreigde er een tekort aan hazelnoten, en dus ook aan… Nutella. Maar het is niet duidelijk of de Nutella-schaarste nog afgewend kan worden.