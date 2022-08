Premium Het beste van De Telegraaf

De verbouwing van Nederland Zwervers, junks en dealers horen erbij in de Bredase Willemstraat

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

De 80-jarige Gemma van den Maagdenberg heeft zich bijna haar hele leven ingezet voor de leefbaarheid in de Bredase stationsbuurt. Ⓒ Rias Immink

Breda - De ooit zo chique Willemstraat in Breda kreeg na jarenlange verloedering een uitgebreide opknapbeurt. Daarmee was in 2016 de statige entree van de Bredase binnenstad terug. Maar niet lang daarna kwam - ondanks inspanningen van gemeente en acties van politie - ook de overlast van zwervers, alcoholisten en drugsdealers terug. Is daar eigenlijk wel iets tegen te doen?