FNV: eindbod AH voor distributiewerkers mager

Bij distributiecentra zijn veel processen de afgelopen jaren verder gemechaniseerd. ,,Als gevolg van de mechanisatie in de distributiecentra komen huidige functies te vervallen. Distributiewerkers die hierdoor boventallig worden, komen automatisch in aanmerking voor de nieuwe functies of worden binnen het niet-gemechaniseerde gedeelte herplaatst, aldus Özcan Colak van FNV Handel. De verlenging van de baangarantie loopt tot 31 december 2023.

Ook krijgen distributiewerkers ieder een scholingsbudget van 3000 euro en 3 extra scholingsdagen. In een verklaring wijst de bond ook specifiek op de resultaten van moederbedrijf Ahold Delhaize, die zijn opbrengsten in Nederland vorig jaar zag stijgen en de marge zag verbeteren. Dat maakt volgens de bond de loonstijging van 5 procent over twee jaar ,,mager''. FNV-leden kunnen tot en met donderdag 9 mei stemmen over het eindbod.