Scherpe winstval en waarschuwing Sabic

Wel zullen ze beter zijn dan marktvorsers in doorsnee verwachten, aldus de bestuurder. Saudi Basic Industries Corp zette een winst in de boeken van 3,4 miljard riyal, omgerekend ruim 814 miljoen euro. Dat is bijna 40 procent minder dan een jaar eerder.

In maart werd nog bekend dat het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco voor ruim 69 miljard dollar een meerderheidsbelang neemt in Sabic. En volgens ingewijden zou Sabic een bod overwegen op de methanoltak van het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf OCI. Laatstgenoemde bevestigde toen dat er interesse van een ander bedrijf is in de methanoltak, zonder concreet de naam Sabic te noemen. Een beslissing over een eventuele verkoop van het onderdeel van OCI is nog niet genomen.