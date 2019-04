Beleggers verwerken golf aan cijfers

Woensdag is het Damrak, en verder ook alle beurzen die vallen onder beurshuis Euronext, gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Maar die dag staat in de Verenigde Staten, waar de beurs open is, wel een rentebesluit van de centrale bank op de rol. Ook op de agenda op 1 mei: het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat enkele dagen voor het officiële Amerikaanse banencijfer op vrijdag naar buiten komt.

Maar ook in Amsterdam genoteerde fondsen openen, terwijl er niet wordt gehandeld, de boeken. Dat zijn automatiseerder Ctac en metalenspecialist AMG. Dan heeft Philips op maandag al het spits afgebeten, donderdag is het de beurt voor zwaargewicht Shell en financieel concern ING en ForFarmers, terwijl vrijdag Air France-KLM, Sif en Brunel de boeken openen.

Bomvolle agenda

De buitenlandse bedrijvenagenda staat de gehele week bomvol. Zo komen wereldwijd bekende bedrijven als Google-moeder Alphabet, Airbus, BP, Lufthansa, General Electric, General Motors, Apple, Zalando, BNP Paribas, Alibaba, Volkswagen, Adidas, BASF, Société Générale, HSBC en Fiat Chrysler met handelsberichten.

Het Amerikaanse rentebesluit en de banendata zijn slechts enkele uitschieters in een overvolle macrocijferweek. Economische groeicijfers uit Europa, een Brits rentebesluit, verschillende inflatiecijfers en inkoopmanagersindices en data over het consumentenvertrouwen maken de drukke lijst compleet.

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag wisselend de week uit. De beurs in Amsterdam, die een grote stroom aan handelsberichten verwerkte, eindigde met een klein verlies. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 567,18 punten, De MidKap leverde 0,3 procent in tot 814,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent, Londen daalde 0,1 procent. Wall Street sloot in de plus.