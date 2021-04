Belastingzorgen zetten beurzen New York lager

Persbureau Bloomberg meldde de plannen voor de belastingverhogingen op basis van ingewijden. Het huidige tarief van 20 procent vermogenswinstbelasting voor mensen met een inkomen boven de 1 miljoen dollar zou kunnen stijgen tot bijna 40 procent.

De belangrijkste graadmeters, die de handelssessie toch al kwakkelend begonnen, reageerden met een duikeling op het nieuws. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 33.815,90 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,9 procent tot 4.134,98 punten en techbeurs Nasdaq zakte met hetzelfde percentage tot 13.818,41 punten.

Beleggers kregen ook een keur aan kwartaalrapporten van grote bedrijven te verwerken. AT&T won ruim 4 procent. Het bedrijf kreeg er in de eerste drie maanden van het jaar meer mobiele abonnees bij dan verwacht. Ook het aantal klanten voor zijn streamingdienst HBO Max nam verder toe. AT&T gaat met HBO Max de strijd aan met Netflix en Disney+. Netflix daalde een fractie, na een dag eerder ook al flink te zijn gedaald door sterk tegenvallende cijfers over de aanwas van nieuwe klanten in het eerste kwartaal.

Southwest Airlines zag een eerdere winst verdampen en sloot 1,6 procent lager. De maatschappij zag de omzet in de afgelopen periode sterk dalen door de aanhoudende malaise in de luchtvaart door de coronapandemie, waardoor veel minder wordt gevlogen. Southwest zei wel dat de boekingen aantrekken dankzij de vaccinaties. Branchegenoot American Airlines opende eveneens de boeken en daalde 4,5 procent.

Verder werd bekend dat het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS tot het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis is gedaald. Vorige week vroegen 547.000 mensen om een uitkering, 39.000 minder dan in de voorgaande week.

De euro was 1,2015 dollar waard, tegenover 1,2018 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in waarde tot 61,63 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 65,56 dollar.