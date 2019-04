Philips groeit gestaag door

Al met al sloot Philips het kwartaal af met een omzet van bijna 4,2 miljard euro, tegenover 3,9 miljard euro in de meetperiode een jaar eerder. De nettowinst steeg met 38 miljoen euro tot 162 miljoen euro. Van Houten sprak onlangs de verwachting uit dat Philips tot 2020 jaarlijks 4 tot 6 procent omzetgroei op eigen kracht zal realiseren. Die prognose bleef in stand.

"Verkopen minder in westerse markten"

DFT-verslaggever Wouter van Bergen vindt:

„Van Houten noemt dit zuinigjes een ’redelijke start’ en dat begrijp ik wel. De cijfers over het eerste kwartaal zijn wel iets beter dan verwacht, maar op sommige gebieden liggen de verkopen net iets minder, met name in Westerse markten.”

Volg Wouter van Bergen via Twitter: @woutervanbergen

Philips realiseerde in de eerste maanden van het jaar verder 38 miljoen euro aan kostenbesparingen op inkoop. Qua overhead en productiviteit wist Philips nog eens 75 miljoen euro te besparen.

Bij Personal Health, gericht op producten die mensen thuis gebruiken, was sprake van een vergelijkbare omzetgroei van 5 procent. Gebitsverzorgingsproducten waren goed voor een dubbelcijferige groei. Vooral de Sonicare-tandenborstels van Philips vonden gretig aftrek.

Van Houten sprak onlangs de verwachting uit dat Philips tot 2020 jaarlijks 4 tot 6 procent omzetgroei op eigen kracht zal realiseren. Die prognose bleef in stand. Philips realiseerde in de eerste maanden van het jaar verder 38 miljoen euro aan kostenbesparingen op inkoop. Wat betreft overhead en productiviteit wist Philips nog eens 75 miljoen euro te besparen.

Philips kampt in de Verenigde Staten nog altijd met restricties voor het vermarkten van defibrillatoren, waar een justitieel onderzoek naar loopt met betrekking tot kwaliteitssystemen. Het bedrijf benadrukt dat de kwestie nog maanden, zo niet jaren kan duren, maar dat er zeker vorderingen worden gemaakt. Philips mag in ieder geval één type defibrillator in de VS verkopen. Verder heeft het bedrijf toestemming om de hartschokapparaten die in de VS worden geproduceerd te exporteren.