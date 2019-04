Aziatische beurzen overwegend vooruit

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 0,8 procent bij. Op macro-economisch vlak bleek dat de winst van de Chinese industriële bedrijven in maart voor het eerst in vier maanden tijd is gegroeid.

De Kospi in Seoul dikte 1,5 procent aan. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung klom 2,7 procent voorafgaand aan de kwartaalcijfers, die dinsdag naar buiten komen. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. Vrijdag sloot de Australische beurs nog op het hoogste niveau in elf jaar.