'Beurzen blijven in greep bedrijfsresultaten'

Op het Damrak kwam Philips met cijfers. Het zorgtechnologieconcern blijft gestaag groeien. Het bedrijf voerde in de eerste maanden van het jaar winst en omzet op. Topman Frans van Houten sprak in een toelichting van een ,,redelijke start van het jaar" en stipte in het bijzonder de groei aan bij de divisie Personal Health.

Het aandeel Heineken noteert ex-dividend, wat betekent dat ze geen recht meer geven op het dividend over de voorafgaande periode. Altice Europe kondigde aan het kapitaal te willen verkleinen door eigen aandelen in te trekken. Het gaat daarbij om zogeheten 'treasury shares'. De top van Altice kreeg in mei vorig jaar al toestemming van de aandeelhouders om aandelen in te trekken.

Misgelopen fusie

In Parijs staat Renault in de schijnwerpers. Nissan gaat niet in op de uitgestoken hand van Renault om weer te praten over een fusie. De Japanners zien op dit moment niks in welk fusieplan dan ook, meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

In Frankfurt staat Commerzbank in het nieuws. De Duitse bank gaat mogelijk in het najaar zijn strategie wat veranderen. Dat zei topman Martin Zielke in een gesprek met zakenkrant Handelsblatt, enkele dagen nadat een mogelijke fusie tussen het financiële concern en Deutsche Bank spaak was gelopen.

Recordniveau

De Europese beurzen gingen vrijdag gemengd het weekeinde in. De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 567,18 punten en de MidKap leverde 0,3 procent in tot 814,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent, Londen daalde 0,1 procent.

Op Wall Street werden nieuwe recordstanden bereikt. De Dow-Jonesindex ging 0,3 procent hoger het weekeinde in op 26.543,33 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot een recordniveau van 2939,88 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot een hoogtepunt van 8146,40 punten.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1160 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 62,91 dollar. Brent zakte 0,6 procent in prijs tot 71,71 dollar per vat.