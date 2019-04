Column: Dividendnonsens

Een beginnend bedrijf heeft kapitaal nodig om toekomstige winsten te genereren. Die winsten kunnen vervolgens bestemd worden voor groei van de onderneming, uitkering van dividend of een combinatie. Die keuze wordt vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders.

De 1 euroregel

Vraag een willekeurig iemand wat hij liever heeft, 1 euro in de pocket of 1 euro geïnvesteerd in een onderneming die daarmee een beurswaarde creëert van 2 euro. Bedrijven die met 1 euro ingehouden winst een beurswaarde creëren van meer dan 1 euro noemen wij waardecreërende ondernemingen. Bedrijven die daarmee een beurswaarde genereren van minder dan 1 euro waardevernietigend.

Prijsvechters zijn doorgaans voorbeelden van waardevernietigende bedrijven en bedrijven met merkartikelen van waardecreërende bedrijven. Waardecreërend zijn bijvoorbeeld Hermès International, ASML, SAP, Besi en Unilever, en waardevernietigend Air France KLM, Arcelor Mittal, Thyssen Krupp en banken zoals Deutsche Bank en Commerzbank.

Sjaaltjes

Een bedrijf als Hermès International – van die mooie sjaaltjes en tassen – verdient al jaren op iedere ingehouden €100 winst gemiddeld per jaar €24, Vergelijk dat eens met Arcelor Mittal. Daar werd de laatste tien jaar gemiddeld €1,16 verdiend op iedere euro ingehouden winst.

Maar je betaalt toch ook veel minder voor een aandeel Arcelor dan voor Hermès International?

Dat klopt, maar uiteindelijk ben je wel een dief van je eigen portemonnee als je als langetermijnbelegger geld probeert te verdienen met Arcelor Mittal. De gemiddelde beurskoers per ingehouden euro winst van Arcelor bedroeg tien jaar geleden €0,83, die van Hermès €4,77. Dus bij Arcelor was een euro te koop voor €0,83 en voor Hermès voor €4,77. Het dividendrendement op basis van de gemiddelde koers was tien jaar geleden voor Arcelor 2,30% en voor Hermès 1,22%.

Beurskoers

Het dividend per aandeel van Arcelor bedroeg over 2009 €1,56 en over 2018 €0,20. Voor Hermès is dit respectievelijk €1,05 en €4,10. De gemiddelde beurskoers per ingehouden euro winst bedroeg in 2018 bij Arcelor €0,37 en bij Hermès €8,78. Het eigen vermogen per aandeel van Arcelor nam in 10 jaar af van €82,01 tot €49,77, terwijl dit bij Hermès toenam van €17,97 tot €48,64.

Hoog dividendrendement zet je vaak op het verkeerde been.

Er zijn voldoende beleggingsfondsen die je een hoog dividendrendement kunnen voorrekenen zonder aan te geven of zelf te begrijpen dat je een groot risico loopt op vermogensverlies. Het gemiddeld beleggingsresultaat per jaar over de laatst 10 jaar bedroeg bij Arcelor minus 16,4% en bij Hermès plus 18,7%.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.