Tegenvallend cijfer zet AEX lager

De AEX stond om vijf over half één 0,2% lager op 565,8 punten. De AMX ging 0,5% omhoog naar 819,1 punten.

Elders in Europa zakte de Spaanse IBEX 0,9% in reactie op de verkiezingsuitslag. De Duitse DAX en Franse CAC verloren 0,3%.

De stemming werd gedrukt door een tegenvallend vertrouwenscijfer over de economie van de eurozone, dat om elf uur naar buiten kwam.

Een hoogtepunt deze week is het rentebesluit door de Amerikaanse centrale bank woensdagavond. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities verwacht geen verandering in de toon bij de toelichting. „De volgende rentebeweging zal eerder omlaag dan omhoog zijn. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal weliswaar met een stevige 3,2%, maar zonder het effect van voorraadopbouw was dit slechts 1,3%.”

Schutte kijkt ook uit naar de publicatie van de kwartaalcijfers van ING op woensdag. „Ik verwacht niet veel reserveringen. Wel blijft de bank last houden van de vlakke rentestructuur. De resultaten zullen pas bij een opleving van de lange rentes duidelijk verbeteren.”

Hij toont zich vrij positief over aandelen. „De waarderingen zijn vrij hoog, maar vanwege de lage rentes hebben beleggers nauwelijks een alternatief. De vraag is wel of je nu nog moet kopen of moet wachten op een correctie.”

De olieprijs viel maandag wat verder terug tot onder de $63 per vat nadat halverwege vorige week nog het hoogste niveau van het jaar werd aangetikt.

In de AEX stond vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 1,1% onderaan. Shell zakte 0,6%, in reactie op de terugval van de olieprijzen.

Philips werd 2,3% meer waard op €37, het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. De resultaten van het zorgtechnologiebedrijf waren beter dan verwacht. Schutte stelt dat het bericht een bevestiging vormt van de groeiambities voor de komende jaren.

De financials zaten ook in de voorhoede in navolging van de opverende Italiaanse bankensector nadat S&P de kredietstatus voor het Zuid-Europese land bevestigde. ABN Amro boekte een winst van 0,8%. Voor ING werd 0,5% meer betaald.

De aandelen van Heineken en AkzoNobel noteerden ex-dividend. Gecorrigeerd hiervoor zakte het bieraandeel 0,1% en won het verfconcern 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen sprong Altice Europe 5,7% vooruit. Goldman Sachs is begonnen met het volgen van het Franse telecomconcern met een koopaanbeveling.

Boskalis zag de koers 1,8% aantrekken. Het nieuws dat de maritiem dienstverlener een klus heeft binnengesleept voor het leggen van de exportkabels voor het offshore windpark Hornsea wakkerde de kooplust bij beleggers aan.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI won 1%, na een koersdoelverhoging naar €65 door Credit Suisse bij een ongewijzigd koopadvies.

Aan de andere kant liet bodemonderzoeker Fugro nog eens 1,7% liggen na eind vorige week al onderuit te zijn gegaan na slecht ontvangen resultaten.

Op de lokale markt werd het aandeel Ajax in de aanloop naar de halve finale van de Champions League morgenavond door beleggers 0,7% lager gezet.

