Gazprom verkoopt recordvolume gas aan Europa

De opbrengsten bedroegen vorig jaar 8,2 biljoen roebel, omgerekend 113 miljard euro. Dat is 26 procent meer dan een jaar eerder. De exportvolumes naar Europa en Turkije stegen naar bijna 202 miljard kubieke meter, het hoogste niveau ooit. De verkopen van gas aan Nederland en Groot-Brittannië stegen in het bijzonder sterk in de verslagperiode, meldt Gazprom. De gemiddelde aardgasprijs nam in het afgelopen jaar met een derde toe, rekent het bedrijf.

Onder de streep resteerde een winst van 1,5 biljoen roebel, vergeleken met 0,8 biljoen roebel in 2017.