Column: Halfgeleiders hebben het bal geopend

De halfgeleiderindex bestaat uit dertig bedrijven die actief zijn op het gebied van het ontwerpen, produceren, distribueren en verkopen van computerchips. Bekende ondernemingen als Intel, Qualcomm, Texas Instruments, TSMC, maar ook ASML en NXP maken deel uit van deze index.

Indicator

Waarom besteed ik aandacht voor genoemde index? Nou, dat zit zo. Hij is niet alleen van belang voor beleggers in bedrijven die actief zijn in deze sector, maar ook voor beleggers in het algemeen. De halfgeleiderindex wordt namelijk gezien als een goede indicator voor de bredere indices en voor de economie als geheel. De aandelenkoersen van halfgeleiders lopen normaal een paar maanden vooruit op de ontwikkelingen in de rest van de markt. Zo bereikten de halfgeleiders hun top in 2018 al in maart. Na de zomer begon ook de rest van de markt de daling in te zetten en werd er een economische groeivertraging ingeprijsd.

Een aantal chipproducenten gaf begin dit jaar echter al weer optimistische verwachtingen af voor de rest van 2019. Mede onder invloed van de helpende hand van de centrale banken begonnen de koersen weer op te lopen. Terwijl de economische indicatoren nog verslechterden stegen de koersen van de halfgeleiderindex. De dip zou naar verwachting slechts van korte duur zijn en maakte plaats voor de verwachting van een herstel in de tweede helft van dit jaar. De krimp kwam, na een spectaculaire groei in de afgelopen jaren, volledig voor rekening van chips die worden gebruikt om data op te slaan.

Robotica en kunstmatige intelligentie

Internet en smartphones hebben gezorgd voor een revolutie in het landschap voor consumenten met spectaculaire ontwikkelingen als online winkelen en social media. Robotica, het internet-of-things, cloud computing, kunstmatige intelligentie en 5G zullen echter de komende jaren zorgen voor nog veel meer disruptie. Volgens onderzoeksbureau Gartner zal het aantal verbonden apparaten de komende twee jaar verdubbelen. Die met elkaar verbonden apparaten genereren allemaal data die niet alleen moet worden opgeslagen op geheugenchips maar ook moet worden verwerkt door processoren. Voor kunstmatige intelligentie is veel rekenkracht nodig, iets wat semiconductors moeten leveren. Ook robots en autonoom rijdende auto’s zitten vol met chips.

De dip in de vraag naar halfgeleiders die eind vorig jaar inzette zal naar verwachting dus van korte duur zijn. Bovengenoemde ontwikkelingen zullen de halfgeleiderindustrie een boost geven. De meest recente cijfers van grootmachten als Intel en Samsung zorgen er echter op zijn minst voor dat beleggers hier en daar hun wenkbrauwen fronsten. Zo vielen de resultaten van gigant Intel ronduit tegen.

Belangrijk was vooral de mededeling dat de dip in de vraag naar datacenterchip langer kan gaan duren dan eerder was voorzien. Tevens blijkt de concurrentie in de markt voor geheugenchips moordend. Iets wat ook blijkt uit de cijfers die Samsung recent rapporteerde. De afname in de groei voor geheugenchips deed de Zuid-Koreaanse producent besluiten om de komende jaren heel fors te gaan investeren in rekenchips. Samen met TSMC beschikt Samsung over de meest geavanceerde technologie om de 7-nanometer chips te produceren noodzakelijk voor 5G.

Grote hoogten

Inmiddels is de halfgeleiderindex gestegen naar grote hoogten, meer dan 13 procent boven de stand van september vorig jaar. Andere indices als de S&P 500 en de AEX worstelen nog met deze niveaus. Zouden de halfgeleiders inmiddels niet iets te veel op wel heel erg mooie muziek zijn vooruitgelopen? De waarschuwende woorden van bedrijven als Intel en Samsung zouden door beleggers niet meteen in de wind geslagen moeten worden. Natuurlijk, er ligt een gouden toekomst in het verschiet voor chipproducenten. Maar misschien ligt die toekomst iets verder weg dan eerder voorzien en waren beleggers de afgelopen maanden iets te optimistisch…

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.