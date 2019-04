Minder kiloknallers dan keurmerkaanbiedingen

Dat meldt dierenrechtenorganisatie Wakker Dier, die 3800 aanbiedingen uit het eerste kwartaal van 2019 bij 13 supermarkten heeft bestudeerd.

„Een belangrijke mijlpaal”, vindt de club, maar zij noemen het nog steeds ’absurd veel’ dat 48% van de aanbiedingen voor keurmerkloos vlees was.

Beter leven

De dierenbescherming heeft het Beter Leven Keurmerk in het leven geroepen voor vlees. De producten krijgen 1, 2 of 3 sterren. Een product met meer sterren heeft aan meer voorwaarden voor dierenwelzijn moeten voldoen. Bij vlees zonder ster zijn er geen extra maatregelen genomen.

Binnenkort komen dezelfde sterren ook op zuivelproducten.

Wakker Dier strijdt tegen het stunten met vlees zonder keurmerk. Volgens de dierenorganisatie veroorzaken de kiloknaller-aanbiedingen veel dierenleed. „De dieren betalen die lage prijs met slechte leefomstandigheden.”

Rundvlees

Bij varkensvlees is het aandeel kiloknallers volgens Wakker Dier 30%, bij kip 64% en bij rund 75%.

Aldi is de supermarkt met de meeste kiloknallers: 69%. Plus heeft er met 28% de minste. In absolute aantallen deed Albert Heijn het vaakst vlees zonder keurmerk in de aanbieding: 283 keer.