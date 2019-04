Aanvragen voor bijstand ondernemers stabiel

Om hoeveel aanvragen het precies gaat, wil het instituut niet zeggen. IMK-directeur Han Dieperink wil wel kwijt dat ongeveer de helft van alle aanvragen wordt gehonoreerd. In heel 2018 werden door de overheid circa 3800 bijstandsuitkeringen aan ondernemers verstrekt, aldus Dieperink

,,In oktober en november zagen we nog een stijgende lijn, maar in december ging het aantal aanvragen weer omlaag. De stijging van toen is weer helemaal gecompenseerd'', zegt de IMK-directeur. ,,Daarmee zitten we nu al drie jaar gemiddeld op ongeveer hetzelfde niveau en lijkt er nog geen nieuwe crisis in zicht.''

Het instituut registreert met de zogeheten IMK-Index het aantal ondernemers dat in nood verkeert. Het gaat dan om directeur-eigenaren van bijvoorbeeld mkb-bedrijven, waarvan de onderneming er zo slecht voorstaat dat ze wel hun personeel kunnen betalen maar zelf niet voldoende inkomen overhouden om rond te komen.