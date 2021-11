Beursblog: AEX met eindsprintje nipt hoger streep over; rem op tech

Door Mark Garrelts

Kees den Boer, tweevoudig winnaar van het RTL Z Beursspel, heeft vanmorgen de beursgong in Amsterdam geluid. Ⓒ Euronext AEX 811.74 0.1 %

De AEX is maandag met een kleine winst over de streep gegaan na een bescheiden verlies eerder in de middag. Beleggers zagen vooral brood in ING en ArcelorMittal. Online betalingsverwerker Adyen zakt weg. In de Midkap is de hoofdrol weggelegd voor INpost.