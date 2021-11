Beursblog: verse pieken op Wall Street in nieuwe maand; Tesla hoogvlieger

De AEX is maandag met een kleine winst over de streep gegaan na een bescheiden verlies eerder in de middag. Beleggers zagen vooral brood in ING en ArcelorMittal. Online betalingsverwerker Adyen zakt weg. In de Midkap is de hoofdrol weggelegd voor INpost.De AEX-index eindigt 0,1% hoger bij een stand van 811,7 punten.

Op Wall Street tikte de Dow even na de start een mijlpaal van 36.000 punten aan, maar zit met een kleine plus weer net onder deze grens.

Is het live beursblog hieronder niet zichtbaar, klik dan hier.