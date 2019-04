Groeispurt in India stuwt Spotify

De goede prestaties in India zijn ook terug te zien in de kwartaalresultaten, die over het algemeen ook beter of in elk geval aan de bovenkant van de eigen verwachtingen waren. De omzet groeide met een derde tot 1,5 miljard euro. Het verlies liep iets terug van 169 miljoen naar 142 miljoen euro.

Met de lancering in India is Spotify nu actief in 79 landen wereldwijd. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg met meer dan een kwart op jaarbasis en met 5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder tot 217 miljoen. Iets minder dan de helft daarvan (100 miljoen) hadden een betaald abonnement. De rest luisterde gratis met reclames tussen de liedjes.