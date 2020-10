Toch op wintersport? Zo voorkom je een financiële strop

Après ski is er niet bij, maar veel skigebieden zijn wel open. Ⓒ Foto ANP/HH

Groningen - In deze tijd van het jaar hebben de meeste wintersportfans normaal gesproken hun weekje in de sneeuw al geboekt. Maar het coronavirus zorgt voor onzekerheid. Kun je nog boeken, en hoe voorkom je dat je je geld kwijt bent als grenzen sluiten of je zelf door gezondheidsklachten moet afzeggen?