'Wall Street begint vlak aan drukke week'

Alphabet opent maandag nabeurs de boeken. Op dinsdag komt dan Apple, samen met onder meer chipconcern Advanced Micro Devices (AMD), industriebedrijf General Electric (GE), farmaceuten Merck en Pfizer, fastfoodketen McDonald's en autofabrikant General Motors (GM).

Het rentebesluit van de Fed is op woensdag. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de rente onveranderd gelaten. De aandacht zal dan ook vooral uitgaan naar opmerkingen over het toekomstige rentebeleid. Het banenrapport staat voor vrijdag op de rol.

Spotify

Op macro-economisch gebied werden voorbeurs gegevens gemeld over de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten. De persoonlijke bestedingen gingen in maart met 0,9 procent omhoog op maandbasis. De persoonlijke inkomens stegen met 0,1 procent.

Muziekstreamingdienst Spotify publiceerde cijfers die over het algemeen beter of in elk geval aan de bovenkant van de eigen verwachtingen waren. Ook Restaurant Brands International, moederconcern van onder meer fastfoodketen Burger King en koffieketen Tim Hortons, meldde resultaten.

Olie

De aandacht gaat ook uit naar olie- en gasproducent Anadarko Petroleum die gaat onderhandelen met Occidental Petroleum om tot een deal voor een overname te komen. Eerder besloot Anadarko nog de handen ineen te slaan met Chevron. Occidental biedt 38 miljard dollar( exclusief schuld) voor Anadarko terwijl Chevron 33 miljard dollar op tafel heeft gelegd.

Verder zou Boeing-topman Dennis Muilenburg na de aandeelhoudersvergadering media en analisten te woord staan over de problematiek met de MAX 737-toestellen, na twee crashes met dat type in korte tijd. De 737 MAX staat nu al enige tijd wereldwijd aan de grond.

Walt Disney

Media- en entertainmentconcern Walt Disney lijkt hoger te openen na het bioscoopsucces van zijn film 'Avengers: Endgame', die goed was voor 1,2 miljard dollar aan ticketverkopen bij zijn wereldwijde openingsweekeinde.

Daarnaast gaf de maker van elektrische auto's Tesla aan voldoende liquiditeit te hebben voor minstens de komende twaalf maanden.

De beurzen in New York sloten vrijdag op recordstanden, geholpen door een beter dan verwacht cijfer over de groei van de Amerikaanse economie. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 26.543,33 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent omhoog tot 2939,88 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij tot 8146,40 punten.