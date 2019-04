Een op de vier denkt aan andere baan

Andere redenen die mensen noemen om uit te kijken naar een andere functie, zijn zoeken naar meer uitdaging, minder werkdruk, of werk willen doen waar ze goed in zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder ruim duizend Nederlanders. Een carrièreswitch pakt meestal goed uit, laat het onderzoek zien. Slechts 17% van de mensen heeft spijt van een overstap.

Geen oplossing

Maar een nieuwe baan is lang niet altijd de oplossing als je niet meer met plezier naar je werk gaat, zegt Laurens Knoop, oprichter van The School of Life, een organisatie die mensen helpt bij het maken van levenskeuzes.

Hij schrikt van de uitkomsten van het onderzoek, waaruit ook blijkt dat een op de tien mensen meestal onvoldaan thuis komt na een werkdag, en nog eens een kwart net zo vaak wel als niet voldaan.

Ontevreden

Knoop: „Ik zou het mensen aanraden om na te denken over waarom ze ontevreden zijn over hun huidige werkgever. Als je eigenlijk een probleem hebt met een bepaalde collega of je baas, kun je beter daaraan werken dan opstappen.”

Een switch is wel aan te raden als je werk je niets meer kan schelen, zegt Knoop. „Ik citeer graag Bono: het tegenovergestelde van liefde is niet haat maar onverschilligheid. Dan ben je elders beter af.”